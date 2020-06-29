Психотерапевт назвал оптимальное для здоровья количество секса

Интимная близость 2-3 раза в неделю является "средним показателем" для людей. Об этом рассказал президент общественной организации "Профессиональное объединение врачей-сексологов" Евгений Кульгавчук.

По его словам, потребности в сексе могут разниться в зависимости от многих факторов, поэтому норма индивидуальна для каждого человека. Также Кульгавчук отметил, что сексуально активные люди имеют, чаще всего, крепкую иммунную систему. Это можно объяснить тем, что во время секса вырабатываются полезные вещества для нервной системы, например, окситоцин. Данный гормон отвечает за базовые привязанности человека, передает РИА Новости.

Еще в процессе интимной близости выделяются эндорфины, являющиеся естественными опиодидами. Ну и приятным "побочным" эффектом, по словам врача, является серотонин, который снижает уровень стресса и дает "перезагружает" человеческий организм.