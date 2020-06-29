Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Психотерапевт назвал оптимальное для здоровья количество секса

Психотерапевт назвал оптимальное для здоровья количество секса

 Оперштаб: за сутки в Москве скончались с коронавирусом 23 пациента

Оперштаб: за сутки в Москве скончались с коронавирусом 23 пациента
Перепелица: киевским политикам не стоит надеяться на уступки России в вопросе Крыма

Перепелица: киевским политикам не стоит надеяться на уступки России в вопросе Крыма

 Идлибские наемники продолжают прибывать в Ливию благодаря Турции

Идлибские наемники продолжают прибывать в Ливию благодаря Турции
Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

 NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа

NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа
Психотерапевт назвал оптимальное для здоровья количество секса

Психотерапевт назвал оптимальное для здоровья количество секса

 Оперштаб: за сутки в Москве скончались с коронавирусом 23 пациента

Оперштаб: за сутки в Москве скончались с коронавирусом 23 пациента
Перепелица: киевским политикам не стоит надеяться на уступки России в вопросе Крыма

Перепелица: киевским политикам не стоит надеяться на уступки России в вопросе Крыма

 Идлибские наемники продолжают прибывать в Ливию благодаря Турции

Идлибские наемники продолжают прибывать в Ливию благодаря Турции
Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

 NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа

NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа
0:03   29 Июня 2020
Общество

Психотерапевт назвал оптимальное для здоровья количество секса

Психотерапевт назвал оптимальное для здоровья количество секса

Интимная близость 2-3 раза в неделю является "средним показателем" для людей. Об этом рассказал президент общественной организации "Профессиональное объединение врачей-сексологов" Евгений Кульгавчук.

По его словам, потребности в сексе могут разниться в зависимости от многих факторов, поэтому норма индивидуальна для каждого человека. Также Кульгавчук отметил, что сексуально активные люди имеют, чаще всего, крепкую иммунную систему. Это можно объяснить тем, что во время секса вырабатываются полезные вещества для нервной системы, например, окситоцин. Данный гормон отвечает за базовые привязанности человека, передает РИА Новости.

Еще в процессе интимной близости выделяются эндорфины, являющиеся естественными опиодидами. Ну и приятным "побочным" эффектом, по словам врача, является серотонин, который снижает уровень стресса и дает "перезагружает" человеческий организм.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#наука #секс #стресс #серотонин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...