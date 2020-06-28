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 NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа

NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа
23:53   28 Июня 2020
Политика

Трамп назвал причину исключения России из G8

Трамп назвал причину исключения России из G8

Американский лидер Дональда Трамп заявил, что победы Москвы во внешней политике являются причиной ее исключения из "большой восьмерки".

Политик высмеял призыв бывшего вице-президента Джо Байдена не направлять России предложение принять участие в саммите G7 после публикации материала газетой New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и запрещенным в РФ движением "Талибан".

"Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем и особенно с Россией!", — отмечается в сообщении Трампа.

В конце мая американский президент предложил пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию на саммит "семерки", который пройдет в сентябре.

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Автор: Яна Либерман
#россия #трамп #g8

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