Трамп назвал причину исключения России из G8

Американский лидер Дональда Трамп заявил, что победы Москвы во внешней политике являются причиной ее исключения из "большой восьмерки".

Политик высмеял призыв бывшего вице-президента Джо Байдена не направлять России предложение принять участие в саммите G7 после публикации материала газетой New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и запрещенным в РФ движением "Талибан".

"Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем и особенно с Россией!", — отмечается в сообщении Трампа.

В конце мая американский президент предложил пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию на саммит "семерки", который пройдет в сентябре.