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23:26   28 Июня 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в Москве скончались с коронавирусом 23 пациента

Оперштаб: за сутки в Москве скончались с коронавирусом 23 пациента

Всего за прошедшие сутки в Москве скончались 23 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Штаб по контролю ситуации с COVID-19 сообщает, что общее число умерших с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию возросло в Москве за сутки до 3761. Таким образом, за день скончались с коронавирусом 23 человека.

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 634 437 случаев подтвержденного COVID-19. Выздоровели 399 087 человек.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #лечение #коронавирус

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