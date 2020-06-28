Оперштаб: за сутки в Москве скончались с коронавирусом 23 пациента

Всего за прошедшие сутки в Москве скончались 23 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Штаб по контролю ситуации с COVID-19 сообщает, что общее число умерших с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию возросло в Москве за сутки до 3761. Таким образом, за день скончались с коронавирусом 23 человека.

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 634 437 случаев подтвержденного COVID-19. Выздоровели 399 087 человек.