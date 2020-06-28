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23:07   28 Июня 2020
Политика

Агила Салех поддержал "Каирскую декларацию", направленную на урегулирование в Ливии

Агила Салех поддержал "Каирскую декларацию", направленную на урегулирование в Ливии

Активное вовлечение Египта в урегулирование ливийского конфликта вызвало поддержку и одобрение в Тобруке. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех выразил уверенность в том, что Египет действует в рамках права.

Вмешательство Турции в ливийский конфликт привело к эскалации конфликта в Ливии. Опасаясь за безопасность Египта, его президент Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с рядом инициатив, которые, как сообщает Федеральное агентство новостей, были одобрены в Тобруке.

Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что он считает действия и заявления Египта соответствующими международному праву и принципам безопасности Египта. Он также отметил, что позиция Каира серьезно изменила взгляд международного сообщества на все, что происходит в Ливии.

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Автор: Борис Нестеров
#египет #пнс ливии

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