Активное вовлечение Египта в урегулирование ливийского конфликта вызвало поддержку и одобрение в Тобруке. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех выразил уверенность в том, что Египет действует в рамках права.

Вмешательство Турции в ливийский конфликт привело к эскалации конфликта в Ливии. Опасаясь за безопасность Египта, его президент Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с рядом инициатив, которые, как сообщает Федеральное агентство новостей, были одобрены в Тобруке.

Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что он считает действия и заявления Египта соответствующими международному праву и принципам безопасности Египта. Он также отметил, что позиция Каира серьезно изменила взгляд международного сообщества на все, что происходит в Ливии.