Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно проголосовал по поправкам

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно проголосовал по поправкам

 Участие в голосование по поправкам к Конституции приняли более миллиона татарстанцев

Участие в голосование по поправкам к Конституции приняли более миллиона татарстанцев
Агила Салех поддержал "Каирскую декларацию", направленную на урегулирование в Ливии

Агила Салех поддержал "Каирскую декларацию", направленную на урегулирование в Ливии

 Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии будут "интересные"

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии будут "интересные"
Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

 NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа

NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно проголосовал по поправкам

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно проголосовал по поправкам

 Участие в голосование по поправкам к Конституции приняли более миллиона татарстанцев

Участие в голосование по поправкам к Конституции приняли более миллиона татарстанцев
Агила Салех поддержал "Каирскую декларацию", направленную на урегулирование в Ливии

Агила Салех поддержал "Каирскую декларацию", направленную на урегулирование в Ливии

 Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии будут "интересные"

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии будут "интересные"
Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

 NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа

NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа
22:39   28 Июня 2020
Политика

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии будут "интересные"

Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии будут "интересные"

Президент переживает за страну и отвечает за спокойную ситуацию, поэтому принимаются предупредительные меры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области в Солигорске.

Лукашенко в своем обращении оценил ситуацию, которая происходит в стране. Он не исключил крайнее развитие. Он отметил, что не следует позволять возвращаться тому, от чего ушло государство.

Александр Лукашенко 24 июня посетил парад Победы на Красной площади в Москве. Он высоко оценил организацию проведения парада. Он отметил, что белорусская рота почетного караула отлично выступила на параде Победы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#выборы #президент #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...