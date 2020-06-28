Лукашенко считает, что выборы в Белоруссии будут "интересные"

Президент переживает за страну и отвечает за спокойную ситуацию, поэтому принимаются предупредительные меры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области в Солигорске.

Лукашенко в своем обращении оценил ситуацию, которая происходит в стране. Он не исключил крайнее развитие. Он отметил, что не следует позволять возвращаться тому, от чего ушло государство.

Александр Лукашенко 24 июня посетил парад Победы на Красной площади в Москве. Он высоко оценил организацию проведения парада. Он отметил, что белорусская рота почетного караула отлично выступила на параде Победы.