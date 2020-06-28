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22:38   28 Июня 2020
Политика

Дуда и Тшасковский поборются за кресло президента Польши во втором туре выборов

Дуда и Тшасковский поборются за кресло президента Польши во втором туре выборов

Во второй тур президентских выборов, который должен состояться в республике 12 июля, проходят действующий польский лидер Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом свидетельствуют данные exit poll, распространенные местным телевидением.

Жители Польши не смогли с первого раза избрать лидера страны. Исходя из результатов, Анджей Дуда набрал свыше 41% голосов, а Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа" более 30%, передает ТАСС.

Третье место с 13,3% голосов занял независимый кандидат журналист Шимон Холовня, затем идет представитель партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак — 7,4%. Пятое и шестое место заняли кандидат левых сил Роберт Бедронь — 2,9% и лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш — 2,6%.

Напомним, что для безоговорочной победы кандидат в президенты должен набрать не менее 50% голосов. Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить после второго тура, до 1 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#польша #выборы #политика

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