Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно проголосовал по поправкам

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно отдал свой голос по поправкам в Конституцию РФ. Он объяснил важность поправки, упоминающей бога в Основном законе России.

Свой голос архиепископ отдал в поселке Большое Исаково, передает Каскад.тв. Отмечается, что на участке ему измерили температуру и обработали руки антисептиком в рамках мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

Архиепископ Серафим заявил, что он сделал выбор в пользу вносимых поправок к Конституции РФ, так как впервые за сто лет в документе упоминается бог. Он также выразил надежду на то, что люди, выбирая между добром и злом, будут опираться на бога и принимать верное решение.