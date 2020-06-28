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Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно проголосовал по поправкам

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22:28   28 Июня 2020
Общество

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно проголосовал по поправкам

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно проголосовал по поправкам

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим досрочно отдал свой голос по поправкам в Конституцию РФ. Он объяснил важность поправки, упоминающей бога в Основном законе России.

Свой голос архиепископ отдал в поселке Большое Исаково, передает Каскад.тв. Отмечается, что на участке ему измерили температуру и обработали руки антисептиком в рамках мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

Архиепископ Серафим заявил, что он сделал выбор в пользу вносимых поправок к Конституции РФ, так как впервые за сто лет в документе упоминается бог. Он также выразил надежду на то, что люди, выбирая между добром и злом, будут опираться на бога и принимать верное решение.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #калининградская область #архиепископ #конституция рф #Голосование2020

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