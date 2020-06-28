Минобороны РФ заявило о создании нового контура ПВО для защиты северных границ

Завершение укрепления Северных границ России ожидается к концу этого года. Об этом заявило Министерство обороны России.

По словам министерства, в военном ведомстве подходит к завершению создание основных элементов контура противовоздушной обороны (ПВО) в Заполярье. Подобное укрепление не позволит бомбардировщикам и подлодкам потенциального противника нанести удар по важным российским объектам, сообщает Федеральное агентство новостей. Также за полярным кругом появляются и зенитные ракетные комплексы (ЗРК), которые должны отразить возможную агрессию.

Как отмечает министерство, последнее время Арктика занимает важное место в планах НАТО. Север РФ не так оснащен радарами и системами ПВО, как европейская или южная часть России. Исходя из этого можно предполагать, что силы НАТО способны внезапно нанести удар именно по важным экономическим и военным объектам территории Сибири и Дальнего Востока.

На сегодня в Арктике пытаются закрепиться не только Россия и Соединенные Штаты, но также и Китай. Китайское правительство при этом хочет удовлетворить "внутренние потребности" своей страны при помощи Арктики.