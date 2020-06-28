Участие в голосование по поправкам к Конституции приняли более миллиона татарстанцев

Свой голос в общероссийском голосовании по поправкам отдали уже 1 млн 162,5 тыс. жителей Татарстана, сообщили в Центризбиркоме республики.

Всего свой голос "за" или "против" принятия поправок могут выразить 2,9 млн граждан Татарстана. Впервые жители республики могут проголосовать на открытом воздухе, уточняет издание "Татар-информ". В регионе действует 427 избирательных участков на придомовых территориях.

Члены избиркомов также приезжают к гражданам, которые не могут прийти на место проведения голосования. Такой услугой уже воспользовалось 144 тыс. жителей. Заявления для надомного голосования по поправкам к Конституции принимаются до 1 июля. Как добавил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, все сотрудники избиркомов в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты.