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Участие в голосование по поправкам к Конституции приняли более миллиона татарстанцев

 Члена ТИК от КПРФ уличили в попытке двойного голосования

Члена ТИК от КПРФ уличили в попытке двойного голосования
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21:32   28 Июня 2020
Общество

Участие в голосование по поправкам к Конституции приняли более миллиона татарстанцев

Участие в голосование по поправкам к Конституции приняли более миллиона татарстанцев

Свой голос в общероссийском голосовании по поправкам отдали уже 1 млн 162,5 тыс. жителей Татарстана, сообщили в Центризбиркоме республики.

Всего свой голос "за" или "против" принятия поправок могут выразить 2,9 млн граждан Татарстана. Впервые жители республики могут проголосовать на открытом воздухе, уточняет издание "Татар-информ". В регионе действует 427 избирательных участков на придомовых территориях.

Члены избиркомов также приезжают к гражданам, которые не могут прийти на место проведения голосования. Такой услугой уже воспользовалось 144 тыс. жителей. Заявления для надомного голосования по поправкам к Конституции принимаются до 1 июля. Как добавил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, все сотрудники избиркомов в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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Автор: Яна Либерман
#татарстан #поправки #конституция #Голосование2020

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