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21:02   28 Июня 2020
Армия

Глава МИД ВП Ливии: силы ЛНА не могут иметь отношения к захоронениям в Тархуне

Глава МИД ВП Ливии: силы ЛНА не могут иметь отношения к захоронениям в Тархуне

Глава МИД Восточного правительства Абдель-Хади Хувейдж пояснил ситуацию с захоронениями людей в Тархуне, отметив, что Ливийская национальная армия заняла город 4 апреля 2019 года, поэтому военные не могут быть причастны к убийствам местных жителей.

Убийства мирных жителей в Тархуне лежат на совести боевиков вооруженных формирований, а не военных ЛНА, заявил Хувейдж журналистам телеканала BBC Arabic.

Также выяснилось, что в марте 2015 года боевики из Триполи устроили расправу над мирными жителями.

Эксперты Национальной комиссии по правам человека считают, что убийства мирных жителей совершали боевики группировок, принимавших участие в операции "Рассвет Ливии". Руководил операцией глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага. Стоит отметить, что именно подконтрольные ему боевики сообщили о местах захоронений. Очевидно, что они знали, что и где следует искать.

Боевики так называемого Правительства национального согласия 6 и 7 июня сообщили о массовых захоронениях в Тархуне. ПНС тут же заявило, что ответственность за гибель людей несут военные Ливийской национальной армии. Однако позже выяснилось, что останки принадлежат людям, погибшим в 2015 году. В то время Ливийской национальной армии в Тархуне не было, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #массовые захоронения

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