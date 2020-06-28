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20:53   28 Июня 2020
Экономика

Новосибирцам сообщили о сроках начала выплат 10 тысяч на ребенка

Новосибирцам сообщили о сроках начала выплат 10 тысяч на ребенка

Новосибирские СМИ сообщили о возможной дате начала выплат в 10 тысяч рублей для детей от 3 до 16 лет.

По сообщению ряда изданий, которые ссылаются на стенограмму заседания руководителей Пенсионного фонда России, выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей могут поступить на счета новосибирцев 1 июля, в день проведения общероссийского голосования по правкам к Конституции России.

Официального подтверждения этой информации нет, однако глава ПФР Максим Топилин связал эти два события.

Для россиян это уже вторая выплата размером в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет в семье. Первая волна выплат прошла в начале июня 2020 года.

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Автор: Илья Романович
#новосибирск #выплаты #семьи #господдержка

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