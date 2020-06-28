Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи может объявить о своей отставке 29 июня после предъявленных обвинений Специальным судом в военных преступлениях и убийстве 100 человек. Об этом сообщает сербский национальный телеканал RTS.

Хашим Тачи 29 июня может выступить с обращением, в котором объявит о своей отставке, или прокомментирует свои дальнейшие действия. Специальная прокуратура по Косово подозревает главу непризнанного Косово и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. Обвинительный акт был направлен в суд 24 апреля. Их обвиняют в преступлениях против человечности по 10 пунктам, в частности, в убийстве, преследовании, пытках и похищении людей.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал в котором подробно описало действия боевиков на территориях, оккупированных Косово. Помимо этого, ФАН выпускал статью о биографии лидера Косово Хашима Тачи. Как сообщают правоохранительные органы, сепаратист провел свою юность в крупнейшей группировке Адема Яшари. Ее члены занимались продажей наркотиков, угоном машин, совершали заказные убийства, а также похищали людей с дальнейшим требованием выкупа.