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 Глава непризнанного Косово 29 июня может объявить о своей отставке

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20:21   28 Июня 2020
Политика

Глава непризнанного Косово 29 июня может объявить о своей отставке

Глава непризнанного Косово 29 июня может объявить о своей отставке

Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи может объявить о своей отставке 29 июня после предъявленных обвинений Специальным судом в военных преступлениях и убийстве 100 человек. Об этом сообщает сербский национальный телеканал RTS.

Хашим Тачи 29 июня может выступить с обращением, в котором объявит о своей отставке, или прокомментирует свои дальнейшие действия. Специальная прокуратура по Косово подозревает главу непризнанного Косово и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. Обвинительный акт был направлен в суд 24 апреля. Их обвиняют в преступлениях против человечности по 10 пунктам, в частности, в убийстве, преследовании, пытках и похищении людей.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал в котором подробно описало действия боевиков на территориях, оккупированных Косово. Помимо этого, ФАН выпускал статью о биографии лидера Косово Хашима Тачи. Как сообщают правоохранительные органы, сепаратист провел свою юность в крупнейшей группировке Адема Яшари. Ее члены занимались продажей наркотиков, угоном машин, совершали заказные убийства, а также похищали людей с дальнейшим требованием выкупа.

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Автор: Василий Пименов
#косово #хашим тачи

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