Члена ТИК от КПРФ уличили в попытке двойного голосования

Женщина, входившая в территориальную избирательную комиссию от партии КПРФ, пыталась проголосовать дважды. Сведения о нарушении переданы в ЦИК и правоохранительные органы.

Нарушение зафиксировал региональный избирком в Вологде 27 июня. Член КПРФ сделала выбор по конституционным поправкам на избирательном участке. После она была замечена при попытке получить бюллетень еще раз.

Вторичное голосование незаконно и может стать основанием для меры пресечения от штрафа до лишения свободы. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее участники коммунистической партии совершали попытки саботировать голосование по поправкам в Конституцию. Секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин призывал россиян "не отдавать свой голос без боя", игнорируя запрет на агитацию. Депутат также распространял фейки об отсутствии на участках наблюдателей.

Информацию о наблюдении за голосованием сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что наблюдателей достаточно на всех участках голосования.