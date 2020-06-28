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20:10   28 Июня 2020
Общество

Члена ТИК от КПРФ уличили в попытке двойного голосования

Члена ТИК от КПРФ уличили в попытке двойного голосования

Женщина, входившая в территориальную избирательную комиссию от партии КПРФ, пыталась проголосовать дважды. Сведения о нарушении переданы в ЦИК и правоохранительные органы.

Нарушение зафиксировал региональный избирком в Вологде 27 июня. Член КПРФ сделала выбор по конституционным поправкам на избирательном участке. После она была замечена при попытке получить бюллетень еще раз.

Вторичное голосование незаконно и может стать основанием для меры пресечения от штрафа до лишения свободы. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее участники коммунистической партии совершали попытки саботировать голосование по поправкам в Конституцию. Секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин призывал россиян "не отдавать свой голос без боя", игнорируя запрет на агитацию. Депутат также распространял фейки об отсутствии на участках наблюдателей.

Информацию о наблюдении за голосованием сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что наблюдателей достаточно на всех участках голосования.

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Автор: Юлия Яковлева
#провокация #поправки #конституция #Голосование2020

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