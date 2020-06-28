Минтруд РФ объяснил, как будет перечисляться новая выплата на детей до 16 лет

Порядок перечисления новой выплаты на детей в возрасте до 16 лет размером в 10 тыс. рублей разъяснили в Министерстве труда РФ.

Оперативно перечислять средства родителям более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат позволил ранее проработанный технический алгоритм. Средства по заявлениям, предоставленным в срок до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. В настоящий момент выплаты проведены на уже свыше 20 миллионов детей.

Денежные выплаты начинаются с 1 июля. Для получения выплаты не требуется подачи отдельного заявления от родителей, так как решение по ним выносится на основании уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ данных.