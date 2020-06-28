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20:02   28 Июня 2020
Экономика

Минтруд РФ объяснил, как будет перечисляться новая выплата на детей до 16 лет

Минтруд РФ объяснил, как будет перечисляться новая выплата на детей до 16 лет

Порядок перечисления новой выплаты на детей в возрасте до 16 лет размером в 10 тыс. рублей разъяснили в Министерстве труда РФ.

Оперативно перечислять средства родителям более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат позволил ранее проработанный технический алгоритм. Средства по заявлениям, предоставленным в срок до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. В настоящий момент выплаты проведены на уже свыше 20 миллионов детей.

Денежные выплаты начинаются с 1 июля. Для получения выплаты не требуется подачи отдельного заявления от родителей, так как решение по ним выносится на основании уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ данных.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #дети #выплаты

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