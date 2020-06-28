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19:56   28 Июня 2020
Общество

Информацию об отсутствии на участке для голосования урн и кабинок опровергли жители Читы

Информацию об отсутствии на участке для голосования урн и кабинок опровергли жители Читы

Фейковые данные о возможности принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ без паспорта в Чите были опровергнуты местными жителями. Также фейк включал информацию об отсутствии урн и кабинок для голосования.

Участок расположился на свежем воздухе, о чем говорится в сообщении паблика "Регион-75/Чита" в социальной сети "ВКонтакте". На опубликованном снимке можно разглядеть сотрудников избиркома в перчатках и масках, а также стол, коробку и пакет. На фото отсутствуют специальные кабинки и урны для бюллетеней.

Согласно сообщению, на участке также можно отдать свой голос без паспорта. Позже администраторы сообщества отредактировали статью, добавив, что удостоверяющий личность документ все же нужен для голосования, пишет iReactor.

Пост прокомментировал независимый общественный наблюдатель Рафаил Гуддасаров. Мужчина узнал себя на фото, добавив, что в момент съемки шла подготовка к голосованию, а специалисты устанавливали все необходимое. Вдобавок к этому, он уточнил, что перед началом работы участка делается снимок о полной готовности УИКа к принятию граждан.

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Автор: Кристина Мокроусова
#чита #фейки #Голосование2020

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