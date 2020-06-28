Онлайн-голосование по поправкам к Конституции РФ посетили 80% зарегистрировавшихся на него
Дистанционное голосование по правкам к Конституции РФ возможно для жителей Москвы и Нижнего Новгорода, которые заранее зарегистрировались на специальном сайте. Эти избиратели проявили наибольшую активность в России.
Явка на виртуальный избирательный участок, представляющий собой специальный сайт, на данный момент составила 80% от общего числа зарегистрировавшихся избирателей. Как сообщает ТАСС, по состоянию на 19:16 по московскому времени 28 июня 938 224 москвича и нижегородца, пожелавших дистанционно принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, воспользовались правом голоса. Онлайн-голосование закончится 30 июня.