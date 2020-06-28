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19:42   28 Июня 2020
Политика

Бутина объяснила разницу электоральных процедур РФ и США

Бутина объяснила разницу электоральных процедур РФ и США

Процедуры голосования и выборов четко регламентируются законодательством РФ в отличие от США, где в действительности отсутствует единая законодательная база в этой сфере. Об этом информировала член Общественной палаты Мария Бутина.

В различных американских штатах имеется наказание за попытку проголосовать дважды. Как правило, за это в США дают уголовный срок. В 2012 году в штате Аризона гражданин Дэвид Милтон попытался проголосовать дважды, за что получил более 4500 долларов штрафа и более 110 часов общественных работ. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

В России невозможно проголосовать, не имея при себе удостоверяющего личность документа, в то время как в США это часто встречающаяся практика: в 16 штатах его наличие необязательно. Бутина подчеркнула, что остается большим вопросом, как именно тогда можно идентифицировать проголосовавшего в таком случае.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #голосование #бутина #Голосование2020

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