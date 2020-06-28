Forbes констатировал бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"

Новые санкции против "Северного потока — 2" являются только утешением для Украины, они неспособны становить строительство газопровода, сообщается в статье американского издания Forbes.

Готовящиеся санкции против СП-2 нацелены на иностранные компании, страховые организации и лица, которые принимают участие в строительстве. Колумнист Forbes Кеннет Рапоза пишет, что новый пакет санкций не способен остановить строительство, так как оно почти завершено. Фактически, это последний выпад США в энергетической войне с Россией.

Он также объяснил, что кричащие заголовки в стиле "В США прозвучал похоронный звон по "Северному потоку – 2" являются весомыми только на Украине, где подобные новости воспринимают с восторгом. Газопровод СП-2 является прямой угрозой для украинской нефтегазовой промышленности, так как после его запуска большая часть российского газа будет поставляться в Европу напрямую. По подсчетам аналитиков это будет стоить Украине 10% ВВП, сообщает издание "ПолитРоссия" со ссылкой на оригинал статьи.