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 Информацию об отсутствии на участке для голосования урн и кабинок опровергли жители Читы

Информацию об отсутствии на участке для голосования урн и кабинок опровергли жители Читы
Минтруд РФ объяснил, как будет перечисляться новая выплата на детей до 16 лет

Минтруд РФ объяснил, как будет перечисляться новая выплата на детей до 16 лет

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19:29   28 Июня 2020
Армия

Читатели западных СМИ поделились впечатлениями от парада Победы на Красной площади

Читатели западных СМИ поделились впечатлениями от парада Победы на Красной площади

Читатели западных СМИ положительно оценили прошедший в России парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Читатели западных СМИ очень хвалебно отзывались о параде Победы, который прошел в Москве. Некоторые восторгались стройными девушкам, блестящим оружием, а кто-то восхищается композициями.

Издание Life отмечает, что западная публика восторгается тем, чего у нее нет. Так, один из британцев написал: "Хорошо, что есть страна, в которой можно быть патриотом". Кто-то из американцев мечтает о том, чтобы подобный парад состоялся и у них. Многие просят собственных лидеров брать пример с России, а не наказывать ее. Еще один читатель обратил внимание, что русские помогли США победить нацистов, а теперь американцы относятся к русским как к нацистам.

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Автор: Илья Романович
#москва #запад #парад победы

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