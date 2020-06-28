Читатели западных СМИ поделились впечатлениями от парада Победы на Красной площади

Читатели западных СМИ положительно оценили прошедший в России парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Читатели западных СМИ очень хвалебно отзывались о параде Победы, который прошел в Москве. Некоторые восторгались стройными девушкам, блестящим оружием, а кто-то восхищается композициями.

Издание Life отмечает, что западная публика восторгается тем, чего у нее нет. Так, один из британцев написал: "Хорошо, что есть страна, в которой можно быть патриотом". Кто-то из американцев мечтает о том, чтобы подобный парад состоялся и у них. Многие просят собственных лидеров брать пример с России, а не наказывать ее. Еще один читатель обратил внимание, что русские помогли США победить нацистов, а теперь американцы относятся к русским как к нацистам.