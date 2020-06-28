Китайский журналист назвал три главных недостатка россиянок

Русские женщины славятся своей красотой среди жителей Китая, однако есть три ключевые причины, по которым граждане КНР не стремятся жениться на россиянках, пишет портал Sohu.

Важным препятствием к супружескому союзу журналисты назвали колоссальную разницу в менталитете. Из-за этого отношения партнеров из разных культур могут не пережить процесс "притирки". Кроме этого, китайским мужчинам не нравится "дерзкий характер" россиянок, убежден журналист Sohu.

"Они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела", — перечислил претензии автор материала.

Также граждан Китая отпугивает расхожее мнение о том, что российские женщины начинают набирать вес после замужества. Это касается и ведения быта, считает журналист.