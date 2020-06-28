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18:57   28 Июня 2020
Политика

Глава Туниса заявил о неприятии военного вмешательства Турции в Ливию

Глава Туниса заявил о неприятии военного вмешательства Турции в Ливию

Вмешательство Турции в ливийский конфликт вызвало тревогу у соседей Ливии. Ранее решительные заявления делал Египет, а сегодня стала известна позиция Туниса по турецкой интервенции.

Турецкое вмешательство в ливийский конфликт решительно отвергает президент Туниса Каис Саид. В беседе с корреспондентом одного из арабских телеканалов, как сообщает Федеральное агентство новостей, тунисский лидер выразил убежденность, что только сами участники кризиса в Ливии должны найти способ прекратить кровопролитие и приступить к переговорам.

Каис Саид выступил с инициативой, которую он назвал "Ливия по-ливийски". Он предложил отойти от оказавшихся неэффективными прежних механизмов взаимодействия сторон конфликта и разработать временную Конституцию Ливии на переходный период.

Озабоченность президента Туниса станет понятна, если обратить внимание на то, что его страна находится к западу от Ливии, то есть непосредственно граничит с той частью, которую удерживает террористическое Правительство национального согласия Ливии. Каис Саид также заявил, что не даст согласия разместить на территории Туниса иностранные военные базы.

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Автор: Василий Пименов
#тунис

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