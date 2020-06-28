Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Памфилова: в онлайн-голосовании по поправкам приняли участие более 900 тысяч человек

Памфилова: в онлайн-голосовании по поправкам приняли участие более 900 тысяч человек

 «Турецкий поток» вернет Россию на Олимп поставщиков газа

«Турецкий поток» вернет Россию на Олимп поставщиков газа
Трамп назвал фейком статью NYT о якобы нападении РФ на военных США в Афганистане

Трамп назвал фейком статью NYT о якобы нападении РФ на военных США в Афганистане

 Эксперт уверен, что Египет не позволит Турции продолжать вмешиваться в дела Ливии

Эксперт уверен, что Египет не позволит Турции продолжать вмешиваться в дела Ливии
Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

 NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа

NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа
Памфилова: в онлайн-голосовании по поправкам приняли участие более 900 тысяч человек

Памфилова: в онлайн-голосовании по поправкам приняли участие более 900 тысяч человек

 «Турецкий поток» вернет Россию на Олимп поставщиков газа

«Турецкий поток» вернет Россию на Олимп поставщиков газа
Трамп назвал фейком статью NYT о якобы нападении РФ на военных США в Афганистане

Трамп назвал фейком статью NYT о якобы нападении РФ на военных США в Афганистане

 Эксперт уверен, что Египет не позволит Турции продолжать вмешиваться в дела Ливии

Эксперт уверен, что Египет не позволит Турции продолжать вмешиваться в дела Ливии
Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

 NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа

NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа
18:32   28 Июня 2020
Общество

Памфилова: в онлайн-голосовании по поправкам приняли участие более 900 тысяч человек

Памфилова: в онлайн-голосовании по поправкам приняли участие более 900 тысяч человек

Глава ЦИК сообщила о статистике явки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию. Она составила 79,65% в первую неделю голосования за прошедшие три дня.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о статистике голосования россиянами по поправкам в Конституцию РФ. Всего выбор сделали 948 392 человека. В рамках электронного голосования по Конституции свои голоса оставили около 75% избирателей.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня до 1 июля. Единым днем голосования объявлено 1 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...