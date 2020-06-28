Памфилова: в онлайн-голосовании по поправкам приняли участие более 900 тысяч человек

Глава ЦИК сообщила о статистике явки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию. Она составила 79,65% в первую неделю голосования за прошедшие три дня.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о статистике голосования россиянами по поправкам в Конституцию РФ. Всего выбор сделали 948 392 человека. В рамках электронного голосования по Конституции свои голоса оставили около 75% избирателей.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня до 1 июля. Единым днем голосования объявлено 1 июля.