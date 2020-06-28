«Турецкий поток» вернет Россию на олимп поставщиков газа

Благодаря «Турецкому потоку» Россия сможет вернуть себе лидерство по поставкам газа на мировых рынках сбыта. Такое мнение «Политике сегодня» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

«Для России это хорошая возможность снабжать многие страны газом не через Украину. Пока она является безальтернативным транзитером, и многие страны зависят от нее. С помощью "Турецкого потока" мы снижаем свои риски. Если что-то произойдет с Украиной, контракты России с другими странами не сорвутся», — объяснил эксперт.

Игорь Юшков объяснил: из-за пандемии коронавируса Россия потеряла статус главного поставщика газа, что сильно ударило по экономике страны. Помимо этого, транспортные мощности российского газопровода не до конца используются, хотя деньги выплачиваются в полном размере. А «Турецкий поток» избавит Россию от этих проблем.

«Основная проблема в том, что Европа сократила потребление газа на фоне коронавируса. И Турция тоже сильно сократила закупки газа. То есть, если раньше мы были первым поставщиком, то теперь нас обогнали даже Айзербаджан и Иран», — указал специалист.

По словам энергетика, с помощью «Турецкого потока» «Газпром» хочет уменьшить объемы транзитного газа, передаваемого через Украину. Тем более что контрактные обязательства компании по поставкам газа в следующем году снижаются с 60 миллиардов кубов до 40.

Однако не все поддерживают проект «Турецкого потока». Например, это не выгодно США, которые уже давно планируют стать основным поставщиком газа в Европе.

«Я думаю, что Америка воюет за рынки сбыта газа. Она хочет запереть Россию на украинском транзите и не дать ей возможность поставлять газ в Европу под видом различных санкций. В этом случае в Европе возникнет дефицит газа, поднимутся цены, тогда возникнет потребность в американском СПГ», — объяснил Игорь Юшков.

Впервые о проекте «Турецкий поток» российская компания объявила в 2015 году. С помощью газопровода из России газ будет поставляться в Турцию и страны Евросоюза. Изначально планировалось строительство четырех нитей газопровода через Черное море до побережья Болгарии. Однако после выхода Болгарии из проекта мощность газопровода была сокращена вдвое.

Недавно Венгрия сообщила о присоединении к «Турецкому потоку», что позволит ей получать газ в обход Украины.