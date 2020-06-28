Трамп назвал фейком статью NYT о якобы нападении РФ на военных США в Афганистане

Вице-президента США Майкла Пенса никто не информировал о якобы атаках со стороны России на американских военных в Афганистане, заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter.

Таким образом он отреагировал на статью The New York Times, согласно которой некое подразделение российской военной разведки якобы подталкивало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военных международной коалиции в Афганистане.

Трамп подчеркнул, что ни ему, ни Пенсу, ни руководителю аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу никто не сообщал о якобы атаке россиян на американских военнослужащих в Афганистане.

"О чем сообщалось со ссылкой на "неназванный источник" в The New York Times, распространяющей лживые новости", — написал Трамп.

Президент США добавил, что все отрицают информацию, которая находится в статье NYT. Также Трамп назвал эту публикацию издания "очередным вбросом", сообщает ТАСС.