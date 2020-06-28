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17:22   28 Июня 2020
Армия

Анохин осудил международное сообщество за игнорирование вмешательства Турции в Ливию

Анохин осудил международное сообщество за игнорирование вмешательства Турции в Ливию

Вмешательство Турции в ситуацию в Ливии является серьезным раздражителем для арабских стран и прежде всего для Египта. Международное сообщество не поможет пресечь турецкую агрессию, только Россия способна как-то повлиять на Турцию.

Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин заявил, что Турция провоцирует эскалацию и продолжение кровопролития в Ливии.

Федеральное агентство новостей сообщает, что по мнению Анохина, бездействие международного сообщества сыграло большую роль в ливийской ситуации. Игнорирование со стороны ООН нарушений Турцией прав человека, резолюции Совбеза ООН и других преступлений в североафриканской стране только подталкивает Анкару к продолжению военного вмешательство на территорию Ливии.

Также эксперт отметил, что у России немаловажная миротворческая роль, главной задачей которой является сохранение суверенитета Ливии, Сирии и других государств.

Анохин считает, что надеяться на международное сообщество не имеет смысла. Сейчас мы наблюдаем переформатирование мирового порядка. Однако нужно четко понимать политику Российской Федерации, которая ставит приоритет на суверенитет - он является основой безопасности государств.

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Автор: Яна Либерман
#россия #турция #оон

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