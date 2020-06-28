Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

Снос памятника первому правителю русских поселений на Аляске Александру Баранову соответствует целям протестующих в США, считает политолог и экономист Евгений Сатановский.

Ранее американские бунтовщики уничтожили или осквернили монументы Христофору Колумбу, первому президенту Штатов Джорджу Вашингтону и автору национального гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Кроме этого сносятся и памятники деятелям Конфедерации.

Что же касается статуи Баранова, она, по мнению протестующих, оскорбляет чувства представителей коренных народов Аляски. Сатановский же отметил: злом в глазах протестующих памятник стал из-за того, что Баранов имел белый цвет кожи, был русским и воевал с аборигенными народами.

Необходимо пресекать любые предложения перенести американский общественный уклад на российские реалии, считает Сатановский. Обустраивать РФ «по образу и подобию» США абсолютно недопустимо, уверен эксперт, а переубеждать сторонников такого подхода надо довольно жестко.

«Все прочее — чушь собачья и блажь сытых, непоротых, небитых и непуганых идиотов. Самое время пугнуть», — заявил Сатановский в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее Сатановский объяснял, как Штаты «набили руку» на оранжевых революциях во всем мире, а теперь используют «майданный опыт» и в своей стране.