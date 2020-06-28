Эксперт уверен, что Египет не позволит Турции продолжать вмешиваться в дела Ливии

Вмешательство Турции во внутренние дела Ливии консолидировало арабский мир. Больше всего турецкой интервенцией в североафриканской стране обеспокоен соседний Египет, который готов даже при необходимости ввести войска в Ливию.

Откровенное игнорирование Турцией оружейного эмбарго ООН против Ливии и поддержка террористов Правительства национального согласия Ливии не вызывает серьезного противодействия мирового сообщества. Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что надеяться на это сообщество в вопросе урегулирования ливийского конфликта особо и не стоит — только Россия, по его убеждению, способна оказать существенное влияние на Турцию.

Анохин отметил, что арабские страны, прежде всего соседний Египет, не смотрят безучастно на турецкую интервенцию в Ливии. Собеседник ФАН, убежден, что Каир, который еще в 1970-х годах предлагал Триполи объединиться в одно государство, создаст немало неприятностей для турецких интервентов.