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16:28   28 Июня 2020
Общество

Голикова раскрыла самые "страшные" дни коронавирусной инфекции в России

Голикова раскрыла самые "страшные" дни коронавирусной инфекции в России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что начало коронавируса в России было самым страшным, нужно было быстро принимать решения и реагировать на происходящие ситуации.

Татьяна Голикова отметила, что за такой короткий промежуток времени произошло множество событий, и все происходящее переживалось очень эмоционально. Сложности возникали и потому, что нужно было совершать много дел одновременно.

Вице-премьер заявила, что если бы власти России не сразу приняли большое количество решений, то последствия простить бы себе никто не смог.

В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией становится стабильнее. За прошедшие сутки заболевших обнаружено менее 7 тысяч, и этот показатель можно считать рекордно низким. Регионы также постепенно начинают выходить из режима ограничительных мер.

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Автор: Илья Романович
#россия #голикова #пандемия #коронавирус

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