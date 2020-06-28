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16:27   28 Июня 2020
Политика

Брод: "принуждение" россиян к голосованию по Конституции является информированием

Брод: "принуждение" россиян к голосованию по Конституции является информированием

Ставшая популярной тема так называемого "принуждения" к голосованию по поправкам в Основной закон РФ основана на проблеме интерпретации этого понятия и на необъективной трактовке со стороны оппозиции и противников волеизъявления граждан.

Соответствующее заявление сделал представитель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Об этом сообщает официальный сайт РАПСИ.

По словам Брода, в соответствии с законодательством о поправке участие гражданина в голосовании является свободным и непринужденным, никто не может заставить его оставить свой голос насильно. Ассоциация НОМ приступила к разбирательству по поступившей информации о принуждении, вследствие чего выяснилось, что это было обыкновенное информирование сотрудников со стороны руководства о времени работы и местах нахождения избирательных пунктов.

"Это стремление соблюдения прав граждан, попытка не создавать риски, опять же для безопасности здоровья граждан", — отметил член Совета при президенте РФ.

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Автор: Илья Романович
#политика #брод #Голосование2020

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