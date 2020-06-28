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16:01   28 Июня 2020
Экономика

Пенсионеров, получающих начисления на банковские карты, ждет нововведение

Пенсионеров, получающих начисления на банковские карты, ждет нововведение

В России могут вернуть в производство банковские карты с чипами взамен карт, которые используют технологию NFC. Представители Российской общественной инициативы (РОИ) уверенны, что такое изменение защитит российских пенсионеров от потери средств.

Активисты Российской общественной инициативы призывают вернуть в производство карты с чипами, взамен новых карт, не требующих введения пин-кода при оплате покупок. Общественники уверены, что "обычные" карты являются более безопасными. Потеря карты с технологией NFC грозит владельцу потерей денег, так как нашедший карту сможет оплачивать покупки в магазине без пин-кода. Лимит на покупки составляет тысячу рублей, и недавно был увеличен.

Представители РОИ уверенны, что возврат старых карт защитит в первую очередь пенсионеров, так как для них новые технологии являются диковинными. Также общественники предлагают ввести в банках при выпуске карты возможность выбора: иметь технологию NFC в карте, или нет.

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Автор: Илья Романович
#банк #карта #nfc

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