Путин не будет принимать участие в церемонии запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не примет участие в церемонии запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту, которая пройдет 30 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что таких планов нет. Ранее сообщалось, что Владимир Путин планирует принять участие в торжественном открытии Ржевского мемориального комплекса, который установлен в Тверской области.

30 июня откроется грузовое сообщение по Крымскому мосту, два состава пройдут навстречу друг другу, один состав будет включать в себя продукцию крымских предприятий, а второй горючее, удобрение и рельсы со стороны Краснодарского края.