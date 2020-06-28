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15:56   28 Июня 2020
Политика

Путин не будет принимать участие в церемонии запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Путин не будет принимать участие в церемонии запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не примет участие в церемонии запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту, которая пройдет 30 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что таких планов нет. Ранее сообщалось, что Владимир Путин планирует принять участие в торжественном открытии Ржевского мемориального комплекса, который установлен в Тверской области.

30 июня откроется грузовое сообщение по Крымскому мосту, два состава пройдут навстречу друг другу, один состав будет включать в себя продукцию крымских предприятий, а второй горючее, удобрение и рельсы со стороны Краснодарского края.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #крым #песков

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