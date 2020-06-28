Депутат Шерин: Зеленский и Порошенко проиграют Саакашвили в битве за рейтинг

Владимир Зеленский не оправдал ожиданий жителей Украины за время правления, поэтому его рейтинг перед выборами значительно падает. Об этом «Политике сегодня» рассказал российский военный, депутат Госдумы Александр Шерин.

«Люди ожидали от Зеленского, что он наладит отношения с Россией, устранит коррупцию, изменит к лучшему ситуацию в стране. Все этого не произошло. Кроме красивой болтовни и громких заявлений ничего нет. Зеленский как будто продолжает играть роль, все его действия похожи на пиар-акции», — высказал мнение парламентарий.

Но дело не только в самом Зеленском и его неэффективных попытках управлять страной. Жители Украины всегда будут критиковать правительство и президента — такой уж менталитет у населения.

«У них всегда будут завышенные требования к представителю власти. Они всегда будут ей не довольны», — указал Шерин.

«Второй фактор: Зеленского выбирали не как действующего политика, а как картинку, которую люди сами себе нарисовали. Я думаю, что нынешний украинский лидер решил баллотироваться в президенты после того, как население стало воспринимать образ "слуги народа", и стали его ассоциировать с личностью самого Зеленского. Но он, к сожалению, не обладает такой волей, чтобы переломить ситуацию на Украине к лучшему», — объяснил политик.

На фоне стал увеличиваться рейтинг бывшего главы Украины Петра Порошенко. Однако это не приведет политика к выигрышу на предстоящих выборах. По мнению российского военного, реальные шансы есть только у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Я думаю, что рейтинг будет расти только у Саакашвили. Воспринимать его, как политика, который сможет управлять Россией нельзя. Но его рейтинг можно на кого-то трансформировать. У него хорошая позиция: он рьяно настроен против России, он прекрасный оратор, имеет положительный опыт управления Грузией и не связан никакими невыполненными обязанностями перед Украиной», — предположил Шерин.

По данным Центра Разумкова, рейтинг Владимира Зеленского обвалился с 56,1 до 25,3 процента. При этом доверие к Петру Порошенко возросло по сравнению с прошлогодними показателями с 6,1 процента до 11,1 процента.