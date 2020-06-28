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14:56   28 Июня 2020
Общество

Глава ФЗНЦ Малькевич проведет брифинг, посвященный разбору фейков вокруг голосования

Глава ФЗНЦ Малькевич проведет брифинг, посвященный разбору фейков вокруг голосования

Член Рабочей группы по общественному контролю за голосованием, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич проведет брифинг, посвященный разбору фейков вокруг общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Глава ФЗНЦ во время вечернего брифинга презентует новый видеопроект "ФейкКонтроль", в рамках которого будет рассказывать о приемах, используемых при создании и запуске недостоверной информации, а также разоблачать самые громкие фейки дня. Как уточняется, в рамках "ФейкКонтроля" Малькевич также будет учить зрителей отличать достоверную и правдивую информацию от фейков.

Отмечается, что после Малькевича в Общественной палате выступит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В рамках видеоконференции с докладом выступят омбудсмены из Москвы, Подмосковья, Дагестана, Якутии и Хабаровского края.

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Автор: Руслан Неглинный
#оп рф #малькевич

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