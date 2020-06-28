"Голос" искажает сведения о недопуске членов УИК на голосование по Конституции в Химках

Движение "Голос" специально дезинформирует граждан, изменив данные протокола об утверждении перечня лиц, присутствующих при организации процедуры голосования по поправкам к Конституции в Химках. Так они хотят скомпрометировать организацию плебисцита.

Избирательная комиссия Химок в Московской области якобы вынесла решение о наделении представителей УИК правом решать, кто из членов комиссии будет присутствовать на участке с решающим голосом. Данные появились на портале "Карта нарушений на выборах". Представители организации в качестве "доказательств" показали фото-копии самого документа, выдавая новый фейк за правку.

Таким образом, "Голос" исказил второй пункт, сообщает "ПолитЭксперт". В тексте шла речь об утверждении списка лиц, находящихся на участке при получении голосов. В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией и введенными ограничениями работать в составе комиссии могут не только члены УИК, но и медики, осуществляющие замер температуры у россиян, а также уборщики.

"Голос" хочет выдать недостоверную информацию за реальный случай нарушения голосования по поправкам в Конституцию. Недавно члены организации уже были уличены в распространении фейков о процессе проведения плебисцита.