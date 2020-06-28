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14:41   28 Июня 2020
Армия

Турецкие военные применяют изощренные методы пыток при допросе ливийских граждан

Турецкие военные применяют изощренные методы пыток при допросе ливийских граждан

Военнослужащие Турции применяют жесточайшие пытки в отношении ливийских граждан на территории бывшего аэропорта Митига.

В ходе допросов местных жителей офицеры Турции, которые прибыли на территорию Ливии для поддержки бандформирований нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, применяют жестокие пытки.

Жалобы от жителей Триполи поступали и ранее, однако беспредел, который устраивают наемники из Сирии, остается безнаказанным - они грабят и похищают ливийцев с целью дальнейшего выкупа. Таким же родом деятельности теперь занимаются турецкие интервенты, которые курируют незаконные террористические группировки главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа.

Международное сообщество по-прежнему бездействует и закрывает глаза на то, что террористы ПНС Ливии нарушают права человека на оккупированных территориях, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Яна Либерман
#турция #триполи #митига

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