«Пенсионеры выигрывают»: Валерий Рязанский об индексации пенсий

Индексация пенсий значительно «бьет» по бюджету государства, но необходима для экономики страны. Такое мнение «Политике сегодня» высказал член Союза пенсионеров России, сенатор от Курской области Валерий Рязанский.

«Если не индексировать пенсии, то не будет повышаться покупательная возможность населения. А это значит, что люди не будут покупать продукцию легкой, пищевой и других промышленностей. Это все взаимосвязанные вещи: не будет у граждан денег — не будет продаж, что плохо скажется на экономике страны», — объяснил политик.

Несмотря на то, что выплаты пенсионерам обходятся российскому бюджету в 500 миллиардов рублей ежемесячно, индексация пенсий необходима для улучшения уровня жизни населения, говорит Валерий Рязанский.

«Это немного добавляет средств пенсионерам на будущее. В любом случае, это позитив», — уверен сенатор.

Схему выплат пенсионерам приняли еще в 2018 году, она прописана до 2024 года. Валерий Рязанский заметил, что индексация пенсий должна компенсировать потери от инфляции. Поэтому в 2020 году пенсионные выплаты будут даже выше запланированных.

«По итогам 2019 года инфляция была в два раза ниже по сравнению с выплатами по индексации. В данном случае пенсионеры и те, кто получают различные социальные поддержки, выигрывают. Какая будет в этом году будет инфляция, сказать сложно. Но она явно будет выше запланированной, поэтому для пенсионеров эта модель более выгодная. Так как темпы индексации выше инфляции», — сообщил Рязанский.

Ранее Пенсионный фонд России сообщил о постепенном увеличении пенсий для неработающих пенсионеров в ближайшие три года. По данным ПФР, в 2021 году выплаты пожилым людям могут составить в среднем 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283.