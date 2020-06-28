"Новая газета" готова подставить своих журналистов ради скандала вокруг Норильска

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ФЗНЦ Малькевич проведет брифинг, посвященный разбору фейков вокруг голосования

Глава ФЗНЦ Малькевич проведет брифинг, посвященный разбору фейков вокруг голосования

 "Голос" искажает сведения о недопуске членов УИК на голосование по Конституции в Химках

"Голос" искажает сведения о недопуске членов УИК на голосование по Конституции в Химках
Почти четверть поляков проголосовала на выборах президента

Почти четверть поляков проголосовала на выборах президента

 Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции
Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

 Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды
Глава ФЗНЦ Малькевич проведет брифинг, посвященный разбору фейков вокруг голосования

Глава ФЗНЦ Малькевич проведет брифинг, посвященный разбору фейков вокруг голосования

 "Голос" искажает сведения о недопуске членов УИК на голосование по Конституции в Химках

"Голос" искажает сведения о недопуске членов УИК на голосование по Конституции в Химках
Почти четверть поляков проголосовала на выборах президента

Почти четверть поляков проголосовала на выборах президента

 Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции
Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

 Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды
14:26   28 Июня 2020
Общество

"Новая газета" готова подставить своих журналистов ради скандала вокруг Норильска

"Новая газета" готова подставить своих журналистов ради скандала вокруг Норильска

Либеральное издание "Новая газета" отправило своих журналистов в командировку в Красноярский край за "сенсационным" материалом о разливе дизельного топлива. Сотрудники СМИ не только провалили задание, но и несколько раз нарушили закон.

Территорию разлива топлива посетили двое журналистов, Юрий Козырев и Елена Костюченко. Оба находились в списках официальной пресс-конференции "Норникеля", которая была запланирована на 16 июня, уточняет Федеральное агентство новостей. Спустя сутки после приезда Козырев совершил первое административное нарушение: он проживал на турбазе в пригороде Норильска вместо заявленного адреса в самом городе. На следующий день на него составили протокол о нарушении режима самоизоляции. Инцидент повторился 13 и 16 июня.

Командировка журналистов должна была закончиться еще 17 июня, однако сотрудников СМИ обнаружили на реке Норильской, впадающей в озеро Пясино. Именно этот водоем пострадал в результате разлива дизтоплива. По заявлению "Новой", ее журналисты "работали в Норильске" и на полуострове Таймыр после окончания служебной командировки. Полуостров расположен примерно в сотне километров от места обнаружения сотрудников СМИ.

Козырев и Костюченко заявили, что получали образцы "загрязненной воды и почвы", которые якобы собрали в озере Пясино и реке Пясины экологи "Гринпис". Однако достоверность своих слов они не подтвердили, так что не исключен факт сбора грунта и воды самими журналистами в произвольном месте. Итогом всей длительной командировки сотрудников "Новой" стали бесполезные образцы воды и почвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#топливо #разлив #новая газета #норильск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...