"Новая газета" готова подставить своих журналистов ради скандала вокруг Норильска

Либеральное издание "Новая газета" отправило своих журналистов в командировку в Красноярский край за "сенсационным" материалом о разливе дизельного топлива. Сотрудники СМИ не только провалили задание, но и несколько раз нарушили закон.

Территорию разлива топлива посетили двое журналистов, Юрий Козырев и Елена Костюченко. Оба находились в списках официальной пресс-конференции "Норникеля", которая была запланирована на 16 июня, уточняет Федеральное агентство новостей. Спустя сутки после приезда Козырев совершил первое административное нарушение: он проживал на турбазе в пригороде Норильска вместо заявленного адреса в самом городе. На следующий день на него составили протокол о нарушении режима самоизоляции. Инцидент повторился 13 и 16 июня.

Командировка журналистов должна была закончиться еще 17 июня, однако сотрудников СМИ обнаружили на реке Норильской, впадающей в озеро Пясино. Именно этот водоем пострадал в результате разлива дизтоплива. По заявлению "Новой", ее журналисты "работали в Норильске" и на полуострове Таймыр после окончания служебной командировки. Полуостров расположен примерно в сотне километров от места обнаружения сотрудников СМИ.

Козырев и Костюченко заявили, что получали образцы "загрязненной воды и почвы", которые якобы собрали в озере Пясино и реке Пясины экологи "Гринпис". Однако достоверность своих слов они не подтвердили, так что не исключен факт сбора грунта и воды самими журналистами в произвольном месте. Итогом всей длительной командировки сотрудников "Новой" стали бесполезные образцы воды и почвы.