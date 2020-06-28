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Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

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14:04   28 Июня 2020
Политика

Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

Многодневное голосование по поправкам к Конституции РФ оправдывает себя, заявил представитель Общественной палаты Максим Григорьев на открытии утреннего пресс-брифинга в ОП РФ.

Григорьев сказал, что многодневное голосование по поправкам в Основной закон страны помогло избежать скопления людей и нарушений правил социальной дистанции, сохраняя высокую явку. У избирательной системы получилось обеспечить защиту здоровья россиян, сообщает "Взгляд".

Эксперты отметили, что опыт плебисцита, осуществляющегося в течение недели, является целесообразным и позволяет сократить нагрузку на избирательные пункты.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Ирина Большунова
#конституция #григорьев #Голосование2020

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