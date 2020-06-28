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14:02   28 Июня 2020
Политика

Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал

Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что все его коллеги очень ответственно подошли к выполнению своих полномочий и никто не разочаровал в столь тяжелой ситуации.

Владимир Путин отметил, что многие чиновники работают не так давно, но в этой тяжелой ситуации стало понятно, что выбор был правильным — все оказались грамотными специалистами и ответственными людьми.

Также лидер страны разъяснил, несмотря на то что люди видят разгильдяйство со стороны чиновников, что но это не так, просто неверно была донесена информация. Все пахали и пашут с утра до ночи, и очень ответственно подходят к своим обязанностям, заключил Путин.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #чиновники #коронавирус

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