Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что все его коллеги очень ответственно подошли к выполнению своих полномочий и никто не разочаровал в столь тяжелой ситуации.

Владимир Путин отметил, что многие чиновники работают не так давно, но в этой тяжелой ситуации стало понятно, что выбор был правильным — все оказались грамотными специалистами и ответственными людьми.

Также лидер страны разъяснил, несмотря на то что люди видят разгильдяйство со стороны чиновников, что но это не так, просто неверно была донесена информация. Все пахали и пашут с утра до ночи, и очень ответственно подходят к своим обязанностям, заключил Путин.