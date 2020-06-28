Путин призвал не верить в конспирологические теории о коронавирусе

Президент России Владимир Путин прокомментировал конспирологические теории о происхождении коронавируса, подчеркнув, что для эффективной борьбы с пандемией необходимо объединять усилия, а не обвинять друг друга.

Важно понять суть происходящего и выстроить эффективную систему защиты, подчеркнул российский лидер в интервью журналистам телеканала "Россия-1". По словам Путина, необходимо противодействовать тому, что произошло, а не дискутировать на тему генезиса COVID-19.

"Говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал, – для этого нет никаких оснований", — заявил Путин.

Отметим, полное интервью Путина журналисту ВГТРК Павлу Зарубину можно увидеть в воскресенье, 28 июня, в 22:00 в рамках программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".