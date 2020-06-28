Путин призвал не верить в конспирологические теории о коронавирусе

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

 ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений

ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений
Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

 Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал

Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал
Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

 Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды
Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

Политолог Гаспарян призвал бороться с фейками каждого потребителя информации

 ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений

ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений
Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

 Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал

Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал
Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

 Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили из-за погоды
13:56   28 Июня 2020
Политика

Путин призвал не верить в конспирологические теории о коронавирусе

Путин призвал не верить в конспирологические теории о коронавирусе

Президент России Владимир Путин прокомментировал конспирологические теории о происхождении коронавируса, подчеркнув, что для эффективной борьбы с пандемией необходимо объединять усилия, а не обвинять друг друга.

Важно понять суть происходящего и выстроить эффективную систему защиты, подчеркнул российский лидер в интервью журналистам телеканала "Россия-1". По словам Путина, необходимо противодействовать тому, что произошло, а не дискутировать на тему генезиса COVID-19.

"Говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал, – для этого нет никаких оснований", — заявил Путин.

Отметим, полное интервью Путина журналисту ВГТРК Павлу Зарубину можно увидеть в воскресенье, 28 июня, в 22:00 в рамках программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#путин #интервью #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...