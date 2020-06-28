Путин признался, что никогда не сдается

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не имеет права сдаваться в критической ситуации.

По словам российского лидера, кризисы должны стимулировать и мобилизовать для решения задач. Именно поэтому он никогда не позволяет себя опускать руки в критической ситуации.

"Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать вообще, а в критической ситуации тем более, что могут опуститься руки", — заявил глава государства в интервью программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Такое решение принимают и люди, которые работают плечом к плечу с президентом. Это шанс мобилизоваться и найти решение, подытожил Путин.