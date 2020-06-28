Путин рассказал, откуда россиянам выплачиваются деньги в рамках господдержки

Деньги на поддержку граждан и экономики правительство выделяет из резервного бюджета страны, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Российские лидер напомнил, что в начале нулевых федеральный бюджет переживал "хронический дефицит", а население не получало зарплат на протяжении нескольких месяцев. Однако по прошествии двадцати лет российские резервы выросли в 50 раз, сообщил Путин.

За этот период Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, выросла промышленность, а также обрабатывающие отрасли. Россия, по сравнению с 90-ми годами, стала другой страной, подчеркнул Путин. Однако для диверсификации экономики необходимо сделать еще многое. Также президент выразил надежду, что РФ сумеет выйти из корона-кризиса с минимальными потерями.