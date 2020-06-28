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ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений
Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

Представитель Общественной палаты рассказал о плюсах недельного голосования по Конституции

 Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал

Путин признался, что никто из коллег во время пандемии его не разочаровал
Немецкий эксперт спрогнозировал ответ Германии на санкции США по СП-2

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13:38   28 Июня 2020
Политика

Сайт о голосовании по поправкам к Конституции РФ подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

Сайт о голосовании по поправкам к Конституции РФ подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

Голосование по поправкам к Конституции РФ идет уже четыре дня. Центральная избирательная комиссия позаботилась о том, чтобы все россияне были бы максимально информированы о содержании поправок и правилах голосования в условиях пандемии COVID-19.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не смогла сорвать голосование по поправкам к Конституции РФ, а только вынудила перенести сроки голосования и внести некоторые дополнительные меры безопасности. Не удастся сорвать голосование и злоумышленникам, которые устроили DDoS-атаку на сайт конституция2020.рф. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦИК РФ, на сайт приходит 240 тысяч запросов в секунду, предположительно из Великобритании и Сингапура.

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Автор: Борис Нестеров
#цик рф #ddos-атака #Голосование2020

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