Сайт о голосовании по поправкам к Конституции РФ подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

Голосование по поправкам к Конституции РФ идет уже четыре дня. Центральная избирательная комиссия позаботилась о том, чтобы все россияне были бы максимально информированы о содержании поправок и правилах голосования в условиях пандемии COVID-19.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не смогла сорвать голосование по поправкам к Конституции РФ, а только вынудила перенести сроки голосования и внести некоторые дополнительные меры безопасности. Не удастся сорвать голосование и злоумышленникам, которые устроили DDoS-атаку на сайт конституция2020.рф. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦИК РФ, на сайт приходит 240 тысяч запросов в секунду, предположительно из Великобритании и Сингапура.