Политолог Вышинский предупредил об угрозе нового районного деления Украины

Проект нового районного деления Украины сводится к пустой имитации и может стать очень опасным для государства. Такое мнение высказал политолог и телеведущий Святослав Вышинский в интервью «Украине.ру».

По словам эксперта, проект, который изначально был направлен против нацменьшинств, живущих на Буковине и Закарпатье, только усилит ощущение «чужеродности» среди живущих на Украине венгров и румын.

«Без адекватной гуманитарной политики механическое "размывание" иноязычных районов не приведет ни к интеграции, ни к столь желаемой националистами ассимиляции местного населения», — уверен телеведущий.

Люди просто продолжат жить в «национальных гетто». Однако пропасть между властью и населением еще больше вырастет:

«Раньше часть формальных вопросов жители решали в своих же, преимущественно румыно- или венгроязычных районах, со своими чиновниками на понятном им языке <...> теперь им придется взаимодействовать с украиноязычными центрами, в которых их просто не будут понимать (или демонстративно отказываться это делать). Несложно спрогнозировать, какие трения это может вызывать на бытовом уровне».

Новый проект деления Украины подразумевает создание 129 районов, из которых 17 – на «временно оккупированной» территории АРК (Автономной республике Крым), а также в Донецкой и Луганской областях. При этом существующие 490 районов ликвидируют. Однако такой проект вряд ли скажется положительным образом на Незалежной и ее экономике. По словам эксперта, нет даже вероятности, что на Украине смогут состояться выборы.

«Премьер-министр Денис Шмыгаль уже объявил о "второй волне", так что не следует исключать, что до осени из карантина страна полноценно не выйдет. Смогут ли в таких условиях провести выборы — вопрос открытый. Ничего хорошего это не сулит в первую очередь самой власти, которая потеряет и легитимность, и доверие. В новейшей украинской истории после этого всегда начинался Майдан», — резюмировал эксперт.

Необходимость изменения районного деления, по мнению Правительства Украины, возникла из-за диспропорций параметров существующих районов. Минимальная численность населения в районе, по рекомендациям, должна быть не менее 150 000 жителей. Кабмин уже утвердил план Киевской области, в которой 25 районов объединят в шесть.