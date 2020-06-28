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13:25   28 Июня 2020
Общество

ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений

ЗакС Петербурга поддержал действия Беглова по постепенному снятию ограничений

Санкт-Петербург вновь смягчает ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции. Сегодня уже открыли для посещения парки, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня планируют возобновить работу летних кафе и зоопарков.

Изменения в постановление городского правительства внес губернатор Петербурга Александр Беглов.

В общественных местах проводят регулярные дезинфекции. С 28 июня открывается навигация по рекам и каналам Санкт-Петербурга, посещение аттракционов и прокатов спортивного инвентаря пока временно ограничено. Крупные ТЦ решили также пока не открывать.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок считает, что подобные решения властей города являются правильными. Ограничительные меры нужно снимать постепенно, а все торговые центры открывать в последнюю очередь.

Четырбок заявил, что постепенные снятия ограничений продиктованы Роспотребнадзором. Петербург и Ленобласть находятся в разных ситуациях, поэтому и ограничения снимают по-разному. Он сообщил, что не надо критиковать власть за медленное снятие ограничений, иначе это может усугубить ситуацию. Нельзя рисковать жизнями россиян.

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Автор: Руслан Неглинный
#беглов #пандемия #коронавирус

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