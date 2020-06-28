Путин заявил, что регулярно сдает тесты на COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что каждые три-четыре дня проходит тестирование на коронавирус. Все анализы показывают отрицательный результат. Об этом Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
Президент Путин, отвечая на вопрос о том, часто ли он сдает анализ на коронавирус, заявил, что проходит тестирование регулярно, раз в три-четыре дня.
"Все оказались отрицательными", — констатировал российский лидер.
По словам главы государства, его пытались убедить не посещать "красную зону" больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.
"Не то что пытались — все были против", — уточнил президент РФ, добавив, что риск этого мероприятия был оправдан.
Президент подчеркнул, что ему было необходимо своими глазами увидеть, как оказывают помощь пациентам, так как докладов в подобных случаях недостаточно для формирования картины происходящего.