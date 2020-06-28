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13:19   28 Июня 2020
Армия

Эксперт Sohu рассказал о последствиях усиления группировки войск США в Польше

Эксперт Sohu рассказал о последствиях усиления группировки войск США в Польше

Намерение США вывести 10 тысяч военнослужащих с баз в Германии вызвало желание Польши получить этих военных у себя, что привело к ответной реакции России. Китайский военный эксперт сделал прогноз развития событий, если Польша получит желаемое.

Переброска 10 тысяч военнослужащих США в Польшу с созданием военной базы в этой стране несомненно повысит военную ценность Польши, которую США будут вынуждены защищать в случае конфликта. Военный эксперт Дювен Лонг в комментарии для китайского портала Sohu считает, что именно такая идея находится в основе предложения Варшавы передислоцировать освободившиеся американские войска из Германии в Польшу.

Польское руководство также, по мнению эксперта, рассчитывает на более тесное военно-техническое сотрудничество с США, что пойдет на пользу польской армии. Кроме того, Варшава считает, что американские войска якобы помогут сдерживать "российскую агрессию", на которой Польша давно строит свою внешнеполитическую стратегию.

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Автор: Яна Либерман
#польша

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