Эксперт Sohu рассказал о последствиях усиления группировки войск США в Польше

Намерение США вывести 10 тысяч военнослужащих с баз в Германии вызвало желание Польши получить этих военных у себя, что привело к ответной реакции России. Китайский военный эксперт сделал прогноз развития событий, если Польша получит желаемое.

Переброска 10 тысяч военнослужащих США в Польшу с созданием военной базы в этой стране несомненно повысит военную ценность Польши, которую США будут вынуждены защищать в случае конфликта. Военный эксперт Дювен Лонг в комментарии для китайского портала Sohu считает, что именно такая идея находится в основе предложения Варшавы передислоцировать освободившиеся американские войска из Германии в Польшу.

Польское руководство также, по мнению эксперта, рассчитывает на более тесное военно-техническое сотрудничество с США, что пойдет на пользу польской армии. Кроме того, Варшава считает, что американские войска якобы помогут сдерживать "российскую агрессию", на которой Польша давно строит свою внешнеполитическую стратегию.