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13:18   28 Июня 2020
Экономика

Эксперты рассчитали, как изменятся цены на недвижимость после пандемии

Эксперты рассчитали, как изменятся цены на недвижимость после пандемии

Цены на рынке недвижимости в ближайшее время не изменятся, несмотря на рекордное снижение ключевой ставки, сообщили московские риелторы.

Российский рынок недвижимости сейчас находится в режиме ожидания: число сделок на покупку резко сократилось на фоне сложной экономической ситуации. Банки не торопятся снижать ставки по ипотеке, даже после снижения ключевой ставки Центробанком. В своем комментарии для радио "Говорит Москва" эксперты объяснили, что в основе ипотечной ставки вложены не только занятые у Банка России средства, но и факторы риска.

Эксперты сообщили, что существует два сценария дальнейшего развития рынка недвижимости: с отсутствием второй волны пандемии или при ее наличии. Так, в первом случае возможно, что рынок перейдет в стагнацию, и цены будут снижены вплоть до второй половины 2021 года. Если второй волны не будет, то возможно снижение ипотечной ставки до 7%.

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Автор: Ирина Большунова
#жилье #недвижимость #ставка

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