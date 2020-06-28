Эксперты рассчитали, как изменятся цены на недвижимость после пандемии

Цены на рынке недвижимости в ближайшее время не изменятся, несмотря на рекордное снижение ключевой ставки, сообщили московские риелторы.

Российский рынок недвижимости сейчас находится в режиме ожидания: число сделок на покупку резко сократилось на фоне сложной экономической ситуации. Банки не торопятся снижать ставки по ипотеке, даже после снижения ключевой ставки Центробанком. В своем комментарии для радио "Говорит Москва" эксперты объяснили, что в основе ипотечной ставки вложены не только занятые у Банка России средства, но и факторы риска.

Эксперты сообщили, что существует два сценария дальнейшего развития рынка недвижимости: с отсутствием второй волны пандемии или при ее наличии. Так, в первом случае возможно, что рынок перейдет в стагнацию, и цены будут снижены вплоть до второй половины 2021 года. Если второй волны не будет, то возможно снижение ипотечной ставки до 7%.