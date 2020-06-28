Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 миллионов

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило десять миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует все данные властей.

По имеющимся данным, количество заболевших COVID-19 по всему миру достигает 10 001 527 человек. Скончались от болезни 499 024 человека, а излечились от коронавирусной инфекции за все время 5 065 869 пациентов.

ВОЗ 11 марта заявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.