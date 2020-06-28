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13:14   28 Июня 2020
Общество

Ситуационный центр ОП РФ сообщил о полумиллионе наблюдателей на голосовании

Ситуационный центр ОП РФ сообщил о полумиллионе наблюдателей на голосовании

Беспрецедентное количество наблюдателей зафиксировано на голосовании по поправкам к Конституции, заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Более полумиллиона наблюдателей было зарегистрировано в Общественной палате РФ, подчеркнул Григорьев. По его словам, регистрация была одобрена большому количеству граждан, однако часть из них пока не пришла за направлениями.

"Буквально сегодня я выдавал направление Инне Карезиной, это представитель образования "Голос". Мы всем обратившимся в нашу палату выдаем направления", — заявил Григорьев.

Отметим, голосование по правкам в Конституцию проходит в период с 25 июня по 1 июля. Ранее соответствующие даты утвердил президент России Владимир Путин. Среди ключевых поправок — признание детей важнейшим приоритетом государственной политики РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#комменатрий #оп рф #григорьев

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